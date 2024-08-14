立凱-KY調整產銷策略避紅海 第2季營業毛利轉正
磷酸鋰鐵（LFP）電池材料及鋰智財服務商立凱-KY，面對中國大陸同業低價搶市，調整產銷策略奏效，今天公布第2季營業毛利新台幣3224萬元，為近5季以來首度轉正。
立凱-KY上半年營收2.82億元，比去年同期衰退48.06%；稅後淨損1.36億元，比起去年同期淨損2.35億元，虧損縮減41.63%，每股淨損2.02元。
立凱-KY為磷酸鋰鐵電池的正極材料大廠，過去面對大陸電池市場低價廝殺，公司長期處於虧損狀態，公司2024年起調整材料產銷策略，在技轉授權業務尚未大幅入帳前，立凱-KY只接受高附加價值客戶訂單，避免捲入大陸紅海低價戰。
此舉雖然造成立凱-KY營收大幅縮水，但公司虧損情況同步縮減，今天公布第2季營業毛利更率先轉正。
立凱-KY表示，對於主要的技轉授權業務，目前完成授權的歐美澳3家電池材料公司，其中以色列化工集團（ICL）與歐洲大廠FREYR已通過當地政府環評，開始設廠。澳洲磷礦商AVENIRA（AEV）則正靜待美國能源部批准補助建廠。
另外，立凱-KY也持續為歐、美、日、韓的鋰電廠、電動車與儲能客戶開發產品，遠離中國殺戮戰場。
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