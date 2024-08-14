快訊

蕭旭岑建議盧秀燕選黨主席掀波 國民黨3組人馬調兵遣將了

黃珊珊請辭民眾黨中央委員 端木正、李文宗移送中評會

親戚小孩想讀1科系！網一票搖頭「不要浪費生命」：以後會被AI取代

三商餐飲最快第4季上市 上半年獲利近去年全年

中央社／ 台北14日電

以「三商巧福」等平民美食起家的三商餐飲上半年每股盈餘（EPS）3.08元，已接近去年全年每股盈餘3.11元，三商餐飲預計於今年第4季掛牌上市；自2022年經營雲端廚房，近期已將線上品牌實體化。

三商餐飲旗下有「三商巧福」、「拿坡里」、「福勝亭」等品牌，是以平民美食起家的連鎖餐飲集團。

觀察三商餐飲第2季財報，合併營收新台幣15.97億元，年增12.21%，單季稅後淨利1.12億元，年增近77.42%，每股盈餘1.85元；累計上半年稅後淨利1.86億元，每股盈餘3.08元，已接近去年全年度獲利。

三商餐飲表示，營運成長主要受惠母親節檔期等，加上原物料成本管控得宜，第3季暑假旺季及相關節慶檔期助攻，營收有望持續衝高。

此外，因應外送產業興起的新餐飲模式，三商餐飲自2022年開始經營雲端廚房，透過線上點餐降低成本，同時進行新品牌與產品市場測試，已成功將線上品牌「咖意哩」實體化，於汐止開設第一家門市。

三商餐飲表示，上半年新展12家門市，並於8月1日經證交所上市審議會通過，依照預計時程，最快可望於今年第4季掛牌上市。

營收 餐飲

延伸閱讀

詐團也放颱風假！相約面交遇颱風改期 汐止警埋伏逮人

國家級警報響！ 汐止、士林「山區暴雨」 大雷雨炸北北基

太可惡！汐止多隻貓咪遭殘忍虐殺丟路邊 警方動保處緊急追緝

汐止國泰醫院員工宿舍深夜驚傳火警 消防急疏散300多人

相關新聞

餐飲股IPO潮來了！王座、三商餐飲今年掛牌 築間下月送件

餐飲股IPO潮來了！隨著疫後餐飲市場熱絡，加上上市櫃公司更容易進行人力招募，不少知名餐飲集團將陸續上市櫃。包括擁有知名餐...

家登第2季每股賺3元 攻浸沒式冷卻

家登（3680）昨（13）日公布上半年財報數字，上半年歸屬於母公司業主淨利4.94億元，年增2.5%，第2季單季每股稅後...

三聯上半年純益跳高

三聯（5493）董事會昨（13）日通過今年第2季財報，合併營收10.92億元，季增4.2%，年增26.7%。毛利率14....

欣新網上半年每股賺1.86元 衝刺海外

今年以來消費動能回升，全通路服務解決方案業者欣新網（2949）、91APP陸續公布7月營收、前七月營收都走高。欣新網董事...

網家上半年每股虧1.28元 虧損收斂

網路家庭集團（8044）昨（13）日舉行董事會通過第2季與上半年財務報告。上半年合併營收181.04億元，年減6%，營業...

振大環球訂單看到明年

成衣廠振大環球（4441）昨（13）日公告半年報，稅後純益4.53億元，年增46.6%，每股純益高達7.53元，毛利率2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。