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首檔毛孩概念股萬達寵物掛牌上演蜜月行情 上漲逾2成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

首檔毛孩概念股萬達寵物（6968）14日以每股68元掛牌上櫃，早盤以86元開高，上漲18元，漲幅26.47%，股價一度拉升至86.7元，上漲18.7元，中籤的投資人若賣在盤中高點價位，可賺進1.87萬元，報酬率27.5%。

萬達寵物旗下主力品牌為寵物用品通路「寵物公園」、全台最大寵物垂直電商平台「毛孩市集」，截至6月底前，全台門市已達117間，未來將以250間門店目標展店。

萬達寵物看好寵物市場商機，將持續展店，目前店面遍布全台，今年預計再開出15間店，且提升單店的營收業績，以推升整體營收表現。

萬達寵物2023年營收25.44億元，年增26.17%，稅後純益0.83億，年增24.5%，每股純益2.17元，連續五年營收成長；今年第1季營收7.1億元，年增15.68%，稅後純益0.37億元，年增15.3%，每股純益0.92元，居寵物產業龍頭寶座。

萬達寵物第2季財報出爐，單季稅後純益0.19億元，每股純益（EPS）0.51元，累計今年上半年稅後純益0.56億元，年增14.6%，每股純益1.43元。

萬達寵物14日掛牌上櫃，早盤跳空以86元開出，一度衝高至86.7元，順利展開蜜月行情，盤中漲幅逾2成。

寵物 萬達

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