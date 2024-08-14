餐飲股IPO潮來了！王座、三商餐飲今年掛牌 築間下月送件

餐飲股IPO潮來了！隨著疫後餐飲市場熱絡，加上上市櫃公司更容易進行人力招募，不少知名餐飲集團將陸續上市櫃。包括擁有知名餐飲品牌「段純貞」及「京都勝牛」等的王座（2751）將在9月上旬上櫃，以牛肉麵起家的老牌餐飲三商巧福母公司三商餐飲（7705），本月初已經證券交易所上市審議會通過，預計要在今年第4季掛牌。

以大戶屋為主力品牌的全家餐飲（7708）也已在8月6日通過上櫃審議，力拼今年掛牌。另，火鍋霸主築間（7723）則是預計9月送件申請上櫃。

王座14日舉辦掛牌前業績發表會，公司表示，不斷加速在國際市場拓展的腳步，不僅授權地區品牌代理開設門市，亦持續尋求新品牌的合作，目前王座旗下有5個餐飲品牌，涵蓋台日韓三國餐飲文化，台灣直營家數54家以及香港、美國等海外地區授權經營家數共計10家，將持續以直營、加盟與海外再授權的多元營運模式，建築多角化營運策略。

展望下半年，王座將力拼今年底完成台灣新開直營店家數約8-10家，持續壯大餐飲與商品銷貨收入，加上合約負債中客戶購買的餐飲點數陸續兌換轉列營業收入，與建構「橋村炸雞」在台灣加盟制度並於年底前開出首家加盟店。王座上半年稅後淨利3,348萬元，每股稅後盈餘1.97元。

三商餐飲甫公布的半年報表現亮眼，第2季合併營收15.97億元，季增4.7%、年增12.21%，單季稅後淨利1.12億元，年增近77.42%，每股盈餘1.85元；累計上半年營收31.23億元，稅後淨利1.86億元，年增55%，每股盈餘3.08元，已逼近去年全年EPS的3.11元，表現相當亮眼。

三商餐飲表示，第2季營運成長主要受惠於母親節檔期、三商巧福生日慶及拿坡里年中慶，加上原物料成本管控得宜。隨著第3季暑假旺季、奧運應援活動、父親節及中秋節等節慶檔期，另開學後三商巧福Fun價應援團及拿坡里週年慶，預期營收在諸多效益加持下，將有望持續衝高。