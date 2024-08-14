興櫃添新星 中華電小金雞中華資安8月20日登錄興櫃

興櫃市場將添新星，中華電（2412）轉投資小金雞中華資安，預計8月20日登錄興櫃，正式進入資本市場；目前董事長為陳明仕，總經理洪進福，興櫃認購價格為每股220元，主辦券商為元大證券。

中華資安在2017年底成立，是國內資安專業服務公司領導品牌，資本額3.63億，主要業務為上網資安、資安專業服務與資安商品銷售，自成立以來均呈獲利狀態，每年營收、獲利均維持20~30％成長，是國內連續五年榮獲行政院資安評鑑5A最高評價之優質資安公司，也是國際顧問公司Frost & Sullivan 連續三年評價為臺灣最佳資安服務公司。

中華資安是中華電信集團的資安專業服務公司，為國內資安公司領導品牌，已有超過300多家大型企業、4萬多家中小企業、及個人與家戶近100萬客戶，企業客戶涵蓋從政府機關、金融業、高科技、醫療業、流通業及關鍵基礎設施等，擁有豐富資安攻防實戰經驗。

中華資安2023年度營收16.96億元，稅前盈餘3.39億元，每股盈餘7.8元；2024年1~6月營收8.56億元，稅後純益1.93億元，每股稅後盈餘5.35元，營收獲利持續成長。

展望未來，中華資安表示，將持續深耕穩定成長，擴大市場領先地位；持續技術投資，積極運用AI與雲端技術協助客戶強化資安，切入低軌衛星、無人機等新領域，創新創價；研發自有產品，擴大國際競爭力；積極開拓國際市場，擴大東南亞等海外新市場，結合中華電信海外公司與落地夥伴，服務台商與國外客戶，成為國際級資安品牌公司。