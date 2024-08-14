快訊

膽固醇對健康有害？不用吃藥就能控制？破解膽固醇常見4迷思

柯文哲假帳案 檢調搜索端木正會計師事務所、柯文哲辦公室 約談相關人

郵輪華語人才正夯 大學跨校「一條龍」取證獲國際認同

興櫃添新星 中華電小金雞中華資安8月20日登錄興櫃

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

興櫃市場將添新星，中華電（2412）轉投資小金雞中華資安，預計8月20日登錄興櫃，正式進入資本市場；目前董事長為陳明仕，總經理洪進福，興櫃認購價格為每股220元，主辦券商為元大證券。

中華資安在2017年底成立，是國內資安專業服務公司領導品牌，資本額3.63億，主要業務為上網資安、資安專業服務與資安商品銷售，自成立以來均呈獲利狀態，每年營收、獲利均維持20~30％成長，是國內連續五年榮獲行政院資安評鑑5A最高評價之優質資安公司，也是國際顧問公司Frost & Sullivan 連續三年評價為臺灣最佳資安服務公司。

中華資安是中華電信集團的資安專業服務公司，為國內資安公司領導品牌，已有超過300多家大型企業、4萬多家中小企業、及個人與家戶近100萬客戶，企業客戶涵蓋從政府機關、金融業、高科技、醫療業、流通業及關鍵基礎設施等，擁有豐富資安攻防實戰經驗。

中華資安2023年度營收16.96億元，稅前盈餘3.39億元，每股盈餘7.8元；2024年1~6月營收8.56億元，稅後純益1.93億元，每股稅後盈餘5.35元，營收獲利持續成長。

展望未來，中華資安表示，將持續深耕穩定成長，擴大市場領先地位；持續技術投資，積極運用AI與雲端技術協助客戶強化資安，切入低軌衛星、無人機等新領域，創新創價；研發自有產品，擴大國際競爭力；積極開拓國際市場，擴大東南亞等海外新市場，結合中華電信海外公司與落地夥伴，服務台商與國外客戶，成為國際級資安品牌公司。

中華電信 營收 資安

延伸閱讀

中華電雙平台用戶逾300萬

世界駭客競賽齊聚各國好手 台灣資安戰隊獲第7名

川普挑副手期間 伊朗駭客竊川營內部機密 曝范斯軟肋

中華電兩金雞 將登興櫃

相關新聞

餐飲股IPO潮來了！王座、三商餐飲今年掛牌 築間下月送件

餐飲股IPO潮來了！隨著疫後餐飲市場熱絡，加上上市櫃公司更容易進行人力招募，不少知名餐飲集團將陸續上市櫃。包括擁有知名餐...

家登第2季每股賺3元 攻浸沒式冷卻

家登（3680）昨（13）日公布上半年財報數字，上半年歸屬於母公司業主淨利4.94億元，年增2.5%，第2季單季每股稅後...

三聯上半年純益跳高

三聯（5493）董事會昨（13）日通過今年第2季財報，合併營收10.92億元，季增4.2%，年增26.7%。毛利率14....

欣新網上半年每股賺1.86元 衝刺海外

今年以來消費動能回升，全通路服務解決方案業者欣新網（2949）、91APP陸續公布7月營收、前七月營收都走高。欣新網董事...

網家上半年每股虧1.28元 虧損收斂

網路家庭集團（8044）昨（13）日舉行董事會通過第2季與上半年財務報告。上半年合併營收181.04億元，年減6%，營業...

振大環球訂單看到明年

成衣廠振大環球（4441）昨（13）日公告半年報，稅後純益4.53億元，年增46.6%，每股純益高達7.53元，毛利率2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。