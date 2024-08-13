金色三麥財報／上半年每股稅後純益4.61元

金色三麥（7757）上半年營收10.35億元，年增率9.63%，稅後純益為1.01億元，年減10.61%，每股稅後純益4.61元。

餐廳的收入占營收比重78%、飲品銷售占17%，目前餐飲品牌包括「金色三麥」、SUNMAI、微兜 petit doux、BAC (Black As Chocolate)、咖哩樹、麥漢堡、Blah Blah Bar及SPORTS NATION等八個品牌。

「金色三麥」品牌創立於民國 2004 年，為國內最早的民營啤酒事業。 2002 年加入 WTO，菸酒開放民營後，「金色三麥」帶著對啤酒的熱情與執著，設立釀酒廠，投入了精釀啤酒的研發量產，在地現釀屬於國人引以為傲的精釀啤酒。民國 2004年開設第一家「金色三麥」餐廳，帶著濃醇麥香的啤酒及經典佳餚，開啟了國內精釀啤酒風潮。

該公司以自家精釀啤酒為基礎，旗下事業包含精釀啤酒釀造、餐廳經營、各式飲品銷售及其他業務，未來將持續開發新產品新品牌，不斷的檢討、創新，發掘更多獨特的服務模式，讓消費者不僅只是味蕾的體驗。