快訊

不併了！與買方價格談不攏 京城銀行併購案畫下句點

Google Pixel 9系列4款手機登場！記憶體升級 Pixel 9 Pro Fold摺疊機登台開賣

震撼彈！江蕙動心了「給我一些時間」 引退9年復出露曙光

欣新網上半年每股賺1.86元 衝刺海外

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

今年以來消費動能回升，全通路服務解決方案業者欣新網（2949）、91APP陸續公布7月營收、前七月營收都走高。欣新網董事會通過上半年財報，合併營收21.08億元，年增6.48%，稅後淨利4,700萬元，每股純益1.86元；並通過成立日本子公司HHG Japan案，擴大海外布局。

欣新網7月營收3.33億元，月減17%，年增4.19%，前七月營收24.39億元，年增6%，7月單月營收與累計前七月營收均改寫歷年同期新高。依欣新網公布的上半年營運數字，欣新網第2季營收12億元，季增21%，年減13.9%；稅後淨利2,437萬元，季增7%，年減21%；每股純益0.92元，低於去年同期的1.43元。

電商全通路SaaS軟體服務業者91APP公告7月營收1.24億元，月減5%，年增18.27%，累計前七月合併營收8.81億元，年增16.91％，主要受惠品牌直接對消費者模式（D2C）成長規模與動能增加。

消費 營收

延伸閱讀

中華開發資本與日本政府基金 成立跨境創新基金

長榮財報／第2季大賺超過1個股本 年增478%、EPS 13.72元

全體上市公司7月營收3.68兆元 年增2成

今年來最佳…上市櫃營收 寫最強7月

相關新聞

家登第2季每股賺3元 攻浸沒式冷卻

家登（3680）昨（13）日公布上半年財報數字，上半年歸屬於母公司業主淨利4.94億元，年增2.5%，第2季單季每股稅後...

三聯上半年純益跳高

三聯（5493）董事會昨（13）日通過今年第2季財報，合併營收10.92億元，季增4.2%，年增26.7%。毛利率14....

欣新網上半年每股賺1.86元 衝刺海外

今年以來消費動能回升，全通路服務解決方案業者欣新網（2949）、91APP陸續公布7月營收、前七月營收都走高。欣新網董事...

網家上半年每股虧1.28元 虧損收斂

網路家庭集團（8044）昨（13）日舉行董事會通過第2季與上半年財務報告。上半年合併營收181.04億元，年減6%，營業...

振大環球訂單看到明年

成衣廠振大環球（4441）昨（13）日公告半年報，稅後純益4.53億元，年增46.6%，每股純益高達7.53元，毛利率2...

星宇上半年每股賺0.39元 亞力1.66元

星宇航空（2646）上半年稅後純益9億元，年增172%，每股純益0.39元，相較去年同期增加0.21元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。