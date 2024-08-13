欣新網上半年每股賺1.86元 衝刺海外
今年以來消費動能回升，全通路服務解決方案業者欣新網（2949）、91APP陸續公布7月營收、前七月營收都走高。欣新網董事會通過上半年財報，合併營收21.08億元，年增6.48%，稅後淨利4,700萬元，每股純益1.86元；並通過成立日本子公司HHG Japan案，擴大海外布局。
欣新網7月營收3.33億元，月減17%，年增4.19%，前七月營收24.39億元，年增6%，7月單月營收與累計前七月營收均改寫歷年同期新高。依欣新網公布的上半年營運數字，欣新網第2季營收12億元，季增21%，年減13.9%；稅後淨利2,437萬元，季增7%，年減21%；每股純益0.92元，低於去年同期的1.43元。
電商全通路SaaS軟體服務業者91APP公告7月營收1.24億元，月減5%，年增18.27%，累計前七月合併營收8.81億元，年增16.91％，主要受惠品牌直接對消費者模式（D2C）成長規模與動能增加。
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