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振大環球訂單看到明年

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

成衣廠振大環球（4441）昨（13）日公告半年報，稅後純益4.53億元，年增46.6%，每股純益高達7.53元，毛利率27.78%，營業利益率18.37%，淨利率19.96%，毛利率、營業利益率、淨利率三率三升同創歷史新高。

振大環球上半年雖因搭配產能規劃以高毛利訂單為優先，營收相較去年上半年減少一成，但公司7月營收為7.24億，月增79.1%、年增59.61%，創22個月以來單月新高。

振大環球指出，第3季業績將反映產業旺季，公司營運增溫，訂單能見度已經可以看到明年初，隨著客戶訂單需求提升，整體下半年營運動能有望比上半年強。

今年半年報振大環球在毛利率、營業利益率、淨利率三率三升同創歷史新高，其中毛利率高達28%，代表本業的營業利益率亦達18%，推升公司上半年創下每股純益7.53元的佳績。依據公司過去營業慣性，下半年約占全年營業額接近六成，在此之前，振大環球已連三年賺逾一個股本。

毛利率 營收

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