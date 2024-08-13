築間財報／上半年 EPS 2.6元 每股配息2元、配發率77%

築間（7723）13日公告上半年營運成果，上半年歸屬母公司稅後淨利1.19億元，每股稅後盈餘2.6元。築間董事會同步通過上半年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利2元，配發率高達77%。

受惠旗下餐飲品牌結構優化，「築間幸福鍋物」、「築間酸菜魚」、「燒肉smile」等品牌展店迅速，挹注築間上半年合併營收為新台幣28.58億元，較去年同期成長1.57％。

築間上半年著力於新品牌的擴展，至今已推出「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」、「朴庶韓國烤肉公社」、「紫木槿韓餐酒館」、「築間燒肉本命」等六個新品牌，並快速調整餐飲品牌結構，拉高中高價位餐飲品牌的市占率，門市規模逐漸擴大，推動上半年合併營收創歷年同期新高表現。

築間上半年平均毛利率46.33％，較前一年度減少0.3個百分點，主要因為築間上半年進行旗下品牌布局調整，將部分店面整改為「築間幸福鍋物」、「築間酸菜魚」等中高價位餐飲品牌門市；為使品牌多元化，集團亦積極推出新餐飲品牌，前期的整修裝置費，以及人力成本及管銷等費用增加影響。

築間表示，目前台灣餐飲市場已渡過報復性消費階段，回歸正常消費水平，集團持續展店計畫的推進，提升國內十個集團品牌聚落的規模，發揮「聚集經濟」的最大效益；7月「築間酸菜魚」再添4間新門市，挹注7月合併營收4.98億元，較去年同期持平，較上月成長4.14％；累計前七月合併營收33.55億元，年增1.15％。

築間目前在國內共有十個集團品牌聚落，總店家數達183家，下半年將持續品牌展店的推進，擴大海內外布局，貢獻業績穩健成長。築間將提高集團品牌聚落的規模，發揮「聚集經濟」的最大效益，積極推動「築間酸菜魚」、「朴庶韓國烤肉公社」等品牌的展店進度；為保證食材採購到物流供應鏈的完善，築間強化總部後勤的倉儲、物流，除建置完成的彰化埔心倉儲之外，築間將在基隆、台中及南區新建三座倉儲，預計明年下半季陸續完工啟用。

在海外部分，築間的市場版圖除香港後勢看漲外，將再擴張至日本，預計於10月1日以新的日式燒肉品牌「築間燒肉本命」插旗日本燒肉酒場市場，並將台灣飲食風格推向國際。築間亦持續研發新品牌，積極開展新門店，總店家數挑戰200家大關，隨著營收規模的擴大，有望推動集團業績穩健成長。