美而快財報／第2季稅後淨利四萬元 擺脫連兩季虧損

美而快（5321）公布第2季財報，受惠第2季有兩間UR Living複合商場開業挹注營收貢獻，第2季合併營收8.9億元，季增24.7％，年減3.8％；扣除去年已處分的電子PCB業務，實質第2季較去年成長9.2％。第2季營業利益2,795萬元，歸屬母公司稅後淨利4萬元，擺脫連兩季虧損；第2季毛利率44.7％，維持四成以上水準。

美而快上半年以來拓展三家UR Living實體店，前期開發造成租金、裝潢等費用增加致營業費用率拉高之情形，隨門市陸續開業帶進營收後有明顯改善。

美而快表示，下半年尚有六間複合式商場籌備中，待實體店全數開出並貢獻業績，電商事業體將可受惠OMO虛實整合效益穩健成長，全年實體通路的營收比重更將提高至三成，全年以實現獲利為目標。

美而快上半年新增的三間門市中，有兩間門市在第2季先後開幕，7月再一口氣新添4間實體門市，包括UR LIVING中山南西2店、3店，UR LIVING台北光復店，以及網紅品牌CHENN CHENN敦南形象概念店，有助本季營益率，美而快預期今年年底實體店總數將達到11間。