山富財報／第2季獲利縮水80% 上半年 EPS 5.91元仍好過同期

山富（2743）13日公布半年報，第2季稅後純益1,811.2萬元，年減80.6%，單季每股純益0.51元，創近六季新低。累計上半年稅後純益2.12億元，年增27.7%，每股稅後純益5.91元。山富表示，主要是日本和東南亞包機銷售不如預期，造成機票損失，使第2季獲利表現縮水，不過，仍看好下半年旅遊市場，尤其第4季將有包船業務挹注，將助攻營收表現。

山富表示，公司重視旅遊品質，而第2季旅遊市場價格競爭激烈，是以影響包機銷售表現。展望下半年，已無包機計畫，將規劃更多長天期的深度旅遊，今年暑假看來仍有旺季的水準，而第4季則有獨家包船，共計包下歌詩達郵輪三個趟次、銷售11,500個席次，將挹注第4季營收表現。

山富目前也已開始洽談明年首季歌詩達郵輪的包船業務，同樣規劃包下三個趟次，預計出發至日本。