旅天下財報／上半年年增59.3% 每股盈餘3.76元

旅天下（6961）13日公布上半年合併營收20.58億元，年增107.2%，稅後純益7600萬元，年增59.3%，每股盈餘 3.76元；7月合併營收4.26億元，寫下歷史單月新高紀錄。

旅天下說明，上半年營收貢獻主要來自「全台雙軸加盟光速發展、日本獨家包機、雪祭及賞櫻主題旅遊夯賣、春節、端午連假、員工旅遊等旺季挹注」。

至今，旅天下已達成68家產品加盟、63家加盟門市，為台灣旅遊加盟領導品牌。此外，全台唯一一家直營「復北門市」即將投入營運，除了作為示範店，亦為全台加盟店教育訓練的場域。

短程線部分，因日圓長期走軟，以日本線產品最受歡迎，獨家包機台灣虎航直飛日本東北花卷、北海道函館熱銷，尤其7月暑假檔期旅遊需求暢旺，花卷與函館載客率分別衝至98%及100%。

韓國線產品，為順應旅客需求，僅設計一站彩妝店，或不安排購物站，除了旅遊滿意度提高，暑假訂單量較去年同期亦明顯提升。長程線部分，歐洲奧地利、捷克、瑞士商品人氣依舊不墜，但今年夏天歐洲高溫屢破紀錄，加上極光話題加持，導致北歐產品較去年同期買氣大增3成，而避暑勝地紐、澳銷售成績同樣亮眼。

展望下半年，因日本通貨膨脹、缺工情況未明顯減緩，旅遊元件商再喊漲，但新台幣相較日幣仍較強勢，可稀釋元件漲勢，維持團費穩定。台灣虎航獨家包機訂單能見度已達2025年第1季，尤其春節進單較去年快，已逾2成。韓國線則積極布局高雄出發市場，除了原有的德威航空、台灣虎航直飛首爾外，再新增濟州航空前往釜山，高出整體量能增加2成。

長程線部分，下半年的機票、元件平均較上半年漲價1成，因旅天下擴大機票、元件購買量，增加議價空間，故團費仍持平，甚至挑戰市場最低價，推出「印度泰姬瑪哈陵7日」29,999元起與「斯里蘭卡高山火車6日」36,900元起。

為深化產品，旅天下投資「本質生活旅行社」，其亦為旅天下產品加盟商，主打深度人文、產地到餐桌等永續旅遊，關注時下新興旅遊趨勢，如，獨旅獨宿、身心靈探索、特色文化、生活美學體驗。旅天下藉由投資、產品加盟合作模式，達到產品資源交流，以滿足消費者豐富多元旅遊需求。