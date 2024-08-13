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山富財報／上半年獲利年增率27% EPS 5.91元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國內知名旅行社業者山富（2743）第2季稅後純益為1,811萬元，恢復過去淡季水準，受到去年獲利基期較高，所以年減80%，每股稅後純益為0.51元；上半年稅後純益為2.12億元，年增率27%，每股稅後純益為5.91元。

山富指出，旅遊市場還是維持在一個成長軌道，只是成長空間會縮小，長期看好戰後嬰兒潮世代的人開始退休、有錢有閒的人向上攀升，財富自由的人增加，出國觀光持續看好，業者的產品要有特色，就能夠吸引消費者目光。

山富認為，經過疫情報復性的旅遊後，市場需求還是熱絡，成長幅度會縮小，消費者還是願意出國旅遊，旅行社推出產品種類要更多元，包括郵輪產品增加，包機產品等，下半年獎旅團即將出籠，成為下半年營收、獲利成長動能。

旅行社 消費 疫情

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