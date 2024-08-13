豆府財報／第2季 EPS 3.77元 創下歷年同期新高

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752）第2季營收為8.57億元，年增14.3%，稅後純益1億元，每股純益（EPS）為3.77元，創下歷年同期新高。累積今年上半年合併營收為17.16億元，年增14.6%，稅後純益為2.01億元，每股純益（EPS）為7.67元，同創歷年上半年新高。

回顧今年上半年之成長主因，除了整體台灣消費景氣仍穩定外，豆府餐飲集團也持續拓增旗下各品牌門店數。截至2024年度上半年為止，豆府集團旗下品牌門店數，從2023年6月底的65家，增加至2024年6月底的75家。今年上半年新增門店，包含「涓豆腐」中壢SOGO店，「北村豆腐家」淡新家樂福店，「北村豆腐家」微風本館店，「帕泰家」高雄義享廣場店，「姜滿堂」竹北文興店，「姜滿堂」高雄夢時代店。加上豆府餐飲集團戮力強化消費者之到店體驗，因而豆府公司之2024年上半年營收，仍較去年同期有著明顯成長。

此外，7月下旬之凱米颱風，雖然直接影響各門店兩到三日之實際營運，然豆府甫公布之今年7月份合併營收，為新台幣3.09億元，仍較去年同期成長6.9%，此皆展現豆府餐飲集團的營運強度與經營深度。

展望未來，豆府餐飲集團將持續推進，多品牌與多角化的營運方針，並透過旗下七大品牌，包含韓式料理品牌「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」、正宗韓國直火燒肉「姜滿堂」、越南料理品牌「飛機河粉」、泰式料理品牌「帕泰家」以及台式料理品牌「阿達師五星麵舖」，持續增加旗下各品牌之營運門店數，目標在2025年底前達到集團百店目標。

另外，除了提升門店數量，豆府集團也透過集團APP「豆府鐵粉卡」，增加與消費者間的互動與黏著性，提升會員來店消費及線上購物頻次；加上豆府旗下各品牌持續推出美味新菜色，集團多角化經營如即食與冷凍食品的陸續推出，以及海外夥伴積極合作洽談，都將為豆府餐飲集團的長期發展，增添助力與動力。