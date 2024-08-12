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中菲行財報／上半年每股賺3.69元 稅後純益2.96億元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中菲行（5609）第2季稅後純益為2.96億元，跟去年同期持平，每股稅後純益2.11元；累計上半年稅後純益為5.2億元，年減7.8%，每股稅後純益為3.69元。

中菲行表示，下半年國際運輸物流市場依然充滿挑戰，俄烏戰爭未息，紅海危機持續，加上伊朗及以色列的衝突，不但影響區域穩定，也造成運價的波動，而且對於航空公司及船公司航線的安排及貨物的承載產生巨大的影響，中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台提供了虛實並進，以明確市場定位搶攻市場商機。

中菲行在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略布局，長期建立的超過150個實體通路的競爭力發揮了功效，同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System®），提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提昇服務，並透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，有信心進一步推升營收、獲利成長。

中菲行 伊朗

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