和勤上半年每股賺0.41元

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布上半年合併財報，稅後純益3,342萬元，每股稅後純益0.41元。法人估，客戶庫存調整結束，下半年新品量產帶旺，營運可望優於上半年。

和勤表示，第2季因部分品牌車廠調整庫存影響車用零件出貨，單季營收6.01億元，不及上季表現，但仍較去年同期成長10.2%，單季稅後淨利626萬元，每股稅後純益0.08元，相較去年同期亦轉虧為盈。

而下半年為傳統旺季，車用零件主要客戶恢復正常拉貨，多項新品也將陸續進入量產。

硬碟零件隨著下一代新機種出貨量增加，下半年可望優於上半年，且逐季走高至第4季可期。

和勤指出，受到全球電動車銷售成長放緩，品牌車廠產能過剩進行庫存調整影響，和勤第2季營收成長放緩，營收規模略減，加上產品組合等不利因素，毛利率略低於上季。