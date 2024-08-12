快訊

影／我奧運代表團今晨返國 3架F16伴飛！發射熱焰彈迎接台灣英雄

和勤上半年每股賺0.41元

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
和勤董事長黃亦翔。 聯合報系資料照
和勤董事長黃亦翔。 聯合報系資料照

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布上半年合併財報，稅後純益3,342萬元，每股稅後純益0.41元。法人估，客戶庫存調整結束，下半年新品量產帶旺，營運可望優於上半年。

和勤表示，第2季因部分品牌車廠調整庫存影響車用零件出貨，單季營收6.01億元，不及上季表現，但仍較去年同期成長10.2%，單季稅後淨利626萬元，每股稅後純益0.08元，相較去年同期亦轉虧為盈。

而下半年為傳統旺季，車用零件主要客戶恢復正常拉貨，多項新品也將陸續進入量產。

硬碟零件隨著下一代新機種出貨量增加，下半年可望優於上半年，且逐季走高至第4季可期。

和勤指出，受到全球電動車銷售成長放緩，品牌車廠產能過剩進行庫存調整影響，和勤第2季營收成長放緩，營收規模略減，加上產品組合等不利因素，毛利率略低於上季。

營收 財報

延伸閱讀

礦業大廠與澳航注資17億 烘托澳洲碳信用基金

電動車充電新限制！美充電業者祭出「85%上限」逾時恐遭罰款

地磅偷裝「後門」想誆鋼鐵大廠 完工2小時就被識破

大廠參戰 折疊機市場戰國時代來了

相關新聞

和勤上半年每股賺0.41元

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布上半年合併財報，稅後純益3,342萬元，每股稅後純益0.41元。法人估，客戶庫存...

新麥上半年每股賺6.62元 陸廠上市喊卡

亞洲最大烘焙設備製造廠新麥（1580）昨（12）日召開法說會，新麥機械（中國）總經理謝銘璟宣布，考量大陸股市交易低迷、募...

高端疫苗營收／7月6,505.7萬元、月增三成 第2季獲利轉正

高端疫苗（6547）12日公布7月營收6,505.7萬元，月增29.54%，累計今年前七月營收2.99億元，去年同期則尚...

星宇營收／7月34.67億元創下歷史新高 年增52.98%

星宇航空（2646）7月營收創下歷史新高，營收為34.67億元，年增52.98%，累計前七個月營收為197.99億元，年...

瓦城財報／上半年EPS 4.67元 下半年展店迎新高峰

瓦城（2729）12日公布半年報，上半年營收30.44億元，年增7.08%、營業毛利15.52億元、營業利益2.37億元...

尚凡10月1日股臨會補選獨董

上櫃數位雲端業者尚凡（5278）今年6月宣布，攜手代工大廠緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙合力開發AI創新多元服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。