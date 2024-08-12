和勤上半年每股賺0.41元
高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布上半年合併財報，稅後純益3,342萬元，每股稅後純益0.41元。法人估，客戶庫存調整結束，下半年新品量產帶旺，營運可望優於上半年。
和勤表示，第2季因部分品牌車廠調整庫存影響車用零件出貨，單季營收6.01億元，不及上季表現，但仍較去年同期成長10.2%，單季稅後淨利626萬元，每股稅後純益0.08元，相較去年同期亦轉虧為盈。
而下半年為傳統旺季，車用零件主要客戶恢復正常拉貨，多項新品也將陸續進入量產。
硬碟零件隨著下一代新機種出貨量增加，下半年可望優於上半年，且逐季走高至第4季可期。
和勤指出，受到全球電動車銷售成長放緩，品牌車廠產能過剩進行庫存調整影響，和勤第2季營收成長放緩，營收規模略減，加上產品組合等不利因素，毛利率略低於上季。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言