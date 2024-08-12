詩肯財報／上半年每股賺0.67元 下半年營運有望逐漸升溫

詩肯（6195）12日公布第2季財報，單季稅後虧損0.07億元，每股虧損（EPS）0.15元，累計上半年稅後純益0.33億元，年減48.12%，每股純益0.67元。

詩肯表示，上半年毛利率有所成長，但獲利表現不佳，主因於營業費用和利息增加，其中費用增加方面，台灣主要是購買台南倉儲的相關費用，新加坡NOVA部分則是購買總部，以及倉儲中心的折舊及利息等，負擔較為沈重。

詩肯表示，雖上半年房市熱絡，但家具業通常有半年落後期，預期下半年營運有望逐漸升溫，而房市若能維持，今年整年營運就有望成長，且若營收回到正常軌道，費用增加的壓力也能有所緩解。

展望下半年營運，詩肯表示，庫存去化已經告一段落，預期下半年在房市交易熱絡帶動下，家具需求將明顯提升，也將加強促銷活動以提高客單價，預期毛利率可逐步上升，且7月的接單表現不錯，8月則有民俗月因素，仍保持審慎觀察。

詩肯同步公布7月營收1.95億元，年增0.87%，累計今年前七月營收13.15億元，年減2.42%，其中台灣本業部分營收1.37億元，年增8.48%，而新加坡NOVA方面則僅0.57億元，與去年同期相比衰退13.58%。

截至7月底，詩肯全台門市共計達89店，較上月減少1店。詩肯指出，今年將持續展店，而2019年併購新加坡NOVA後，除了積極布局當地市場外，近期也將引進來台，將先在新竹、台北開出2家店測試市場反應，後續規劃擴大規模。