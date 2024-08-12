快訊

「是烏龍不是汙錢」…認3大低級錯誤 柯文哲直播道歉：讓支持者焦慮很慚愧

影／成大女職員駕車「高速衝出校門」畫面曝光 女騎士下班接孩子慘死

詩肯財報／上半年每股賺0.67元 下半年營運有望逐漸升溫

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

詩肯（6195）12日公布第2季財報，單季稅後虧損0.07億元，每股虧損（EPS）0.15元，累計上半年稅後純益0.33億元，年減48.12%，每股純益0.67元。

詩肯表示，上半年毛利率有所成長，但獲利表現不佳，主因於營業費用和利息增加，其中費用增加方面，台灣主要是購買台南倉儲的相關費用，新加坡NOVA部分則是購買總部，以及倉儲中心的折舊及利息等，負擔較為沈重。

詩肯表示，雖上半年房市熱絡，但家具業通常有半年落後期，預期下半年營運有望逐漸升溫，而房市若能維持，今年整年營運就有望成長，且若營收回到正常軌道，費用增加的壓力也能有所緩解。

展望下半年營運，詩肯表示，庫存去化已經告一段落，預期下半年在房市交易熱絡帶動下，家具需求將明顯提升，也將加強促銷活動以提高客單價，預期毛利率可逐步上升，且7月的接單表現不錯，8月則有民俗月因素，仍保持審慎觀察。

詩肯同步公布7月營收1.95億元，年增0.87%，累計今年前七月營收13.15億元，年減2.42%，其中台灣本業部分營收1.37億元，年增8.48%，而新加坡NOVA方面則僅0.57億元，與去年同期相比衰退13.58%。

截至7月底，詩肯全台門市共計達89店，較上月減少1店。詩肯指出，今年將持續展店，而2019年併購新加坡NOVA後，除了積極布局當地市場外，近期也將引進來台，將先在新竹、台北開出2家店測試市場反應，後續規劃擴大規模。

房市 新加坡 營收

延伸閱讀

馬凱碩：無論誰當選美國總統 中美關係都會變得更糟

借鏡國外防洪經驗 雲林辦跨國交流座談會

國泰世華星國分行 送暖長者

競國賣泰國廠獲利7.5億

相關新聞

高端疫苗營收／7月6,505.7萬元、月增三成 第2季獲利轉正

高端疫苗（6547）12日公布7月營收6,505.7萬元，月增29.54%，累計今年前七月營收2.99億元，去年同期則尚...

星宇營收／7月34.67億元創下歷史新高 年增52.98%

星宇航空（2646）7月營收創下歷史新高，營收為34.67億元，年增52.98%，累計前七個月營收為197.99億元，年...

瓦城財報／上半年EPS 4.67元 下半年展店迎新高峰

瓦城（2729）12日公布半年報，上半年營收30.44億元，年增7.08%、營業毛利15.52億元、營業利益2.37億元...

緯創財務主管出任尚凡薪酬委員！10月1日股臨會再補選獨董

上櫃數位雲端業者尚凡（5278）今年6月宣布，攜手代工大廠緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙合力開發AI創新多元...

櫃買中心舉行新舊任董事長交接典禮 簡立忠提五大方向

櫃買中心於8月12日上午9時舉行新舊任董事長交接典禮，新任董事長為原臺灣證券交易所總經理簡立忠，他也提出未來將朝五大方向...

倍力碳管家產品 市占增

資訊軟體整合服務商倍力資訊（6874）積極衝刺ESG商機，旗下碳管家產品今年布局效益將逐步開花結果，客戶家數可望擴大至數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。