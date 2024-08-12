和迅財報／上半年EPS 1.68元 大幅超越去年全年表現

興櫃再生醫療公司和迅（6986）12日董事會通過上半年營運成果，上半年營收1.33億元，年增384.39％，營業利益率54.72％，稅後淨利7,727萬元，每股稅後純益（EPS）1.68元，上半年獲利大放異彩，大幅超越2023年全年EPS 0.74元的好成績，更是再生醫療產業中，少數獲利且EPS大於1的細胞治療公司。

和迅同時公布2024年7月營收為2,088萬元，年增157.71％；累計今年前七月營收為1.54億元，年增332.59％，7月及前七月營收雙雙改寫興櫃以來同期新高的紀錄。

和迅2024年迄今無論是營收表現，或上半年營業表現，均繳出一鳴驚人的好成績，主要歸功於客戶委託細胞治療製程開發及外泌體生產需求的提升，尤其在外泌體生產方面尤其表現出色，已有來自國內外醫美與化妝品、醫材等相關技術應用開發的訂單合作，除了貢獻和迅桃園細胞廠的高產能稼動率外，亦創造MIT的和迅品牌於細胞治療技術CDMO/CMO服務跨足國際海外市場，持續堆高公司成長動能。

根據國外研究機構Grand View Research, Inc.最新報告顯示，預計到2030年，全球血管內支架市場規模將達到226.9億美元，2023年至2030年年複合成長率為8%，市場成長主要係因末稍血管疾病（PVD）、冠狀動脈疾病（CAD）的患病數增加。根據美國心臟協會(AHA)及其心臟病和中風統計數據，2022年全球約有1,905萬人死於心血管疾病（CVD），可見血管內支架龐大的市場商機，有助相關業者開發更多合適的醫材產品，為更多CVD患者謀最大福音。

和迅在與集研生醫簽訂「間質幹細胞藥物-生產技術」授權契約後，不斷穩固在醫材、新藥、保養品等新產品開發上的領先優勢，雙方共同合作開發由臍帶間質幹細胞衍生的外泌體項目上更是引人矚目，近期集研生醫亦藉由和迅的外泌體技術跨足國際「血管支架」市場。集研生醫將針對包含中東的國際市場委託三鼎生技 開發「阻止再血栓塗藥血管支架」，當中將導入和迅的治療血栓與冠狀動脈阻塞的技術，並由三鼎於臺北醫學大學醫療體系進行臨床前及臨床試驗，未來產品開發完成將為和迅業績注入新一波強勁的成長動能，同時和迅也將藉由外泌體技術與客戶將MIT細胞生產技術名揚國際市場。

展望2024年下半年，和迅對於整體營運表現充滿信心，有機會交出優於上半年且更加亮眼的成績單外，公司在進行心血管疾病臨床試驗方面也進展符合預期，為其未來發展與長期獲利奠定了堅實基礎。此外，細胞與外泌體CDMO/CMO業務的拓展動能也預期持續強勁，將有機會推動公司下半年營運表超越上半年，為全球相心血管疾病患者、股東創造更多價值，並進一步鞏固和迅在再生醫療領域的領導地位。