信紘科7月營收達3.77億元 年增49.3％

信紘科（6667）今日公告2024年7月合併營收為新台幣3.77億元，月增32.8%、年增更達49.3%；前7月合併營收為14.03億元，比去年同期成長28.8%。

信紘科表示，受惠於台灣半導體、高科技產業客戶的穩定訂單，創造旗下廠務供應系統整合業務、綠色製程及減廢設備皆有穩健的需求增加，加上工程施作如期進行，拆移機服務的訂單動能也穩健成長，推動公司7月、前7月營收分別年增49.3%、28.8%表現。

根據國際研究機構SkyQuest研究報告，2022年全球半導體晶圓市場規模為191.9億美元，預測期內（2024-2031年）年複合成長率為5.43%，從2023年的202.3億美元增至2031年的308.8億美元。推動全球半導體產業擴張的關鍵因素包括人工智慧(AI)、物聯網(IoT)和自動駕駛汽車等新興領域對最尖端科技的需求不斷成長，這些領域依賴高效能半導體裝置來實現複雜的功能和資料處理能力，隨各產業企業不斷發展並將半導體元件涵蓋其系統，半導體需求將大幅增加，有助於信紘科業務領域開拓市場份額。

信紘科看好台灣和日本等地半導體產業發展環境，且持續擁有大量的客戶需求，今年下半年起，將陸續進入半導體、高科技產業客戶的設備拉貨及工程服務需求認證，有望維持半導體過往下半年優於上半年的態勢，不僅如此，信紘科將透過累積多年的廠務供應系統的整合能力，與客戶共同開發相關設備，協助客戶創新製程，持續擴大產品組合與範疇，同時憑藉成熟的廠務系統建置經驗，以及豐富的供應商資源，並以「綠色製程建廠解決方案專家」為核心，積極拓展海外市場，致力搶攻更多的市占率。

信紘科表示，國際半導體大廠將氣候變遷與能源管理列為重要發展方向，為公司掀起一波綠色製程風潮，公司研發安全快速去除雙氧水的解決方案，透過高效配方去除有害物質並再利用，除了可避免習用技術焚燒產生大量溫室氣體，降低環境汙染，還可將廢液活化再銷售或是循環利用，不僅是採用化學法去除雙氧水配方的領導廠商，更已榮獲專利認證，以開拓其他產業廠務擴建接單表現，有助於信紘科維持市場良好競爭力，為公司整體營運持續注入活水。