新麥法說會／上半年營收獲利創高 子公司撤回創新板上市案

亞洲最大烘焙設備製造廠新麥（1580）12日召開法說會，新麥機械（中國）總經理謝銘璟宣布，考量大陸股市交易低迷、募資效益大幅降低等因素，新麥機械（中國）決撤回在深圳交易所創業板上市案。

不過，其中準備利用上市募資進行的建設項目，包括蓋新廠房及老廠房改建等，皆仍有序開展中，並未受到終止上市影響。

新麥去年營收獲利亮眼，今天公布上半年合併財報，上半年合併營收達21.74億元，年增6.3%，稅後淨利3.32億元、年增23.8%，每股稅後純益6.62元，營收、獲利創同期新高。

新麥立足台灣，深耕亞洲，放眼全球。謝銘璟表示，中國大陸市場、美洲市場為新麥占比較高的兩大市場，上半年合併營收亞洲貢獻約六成，其大陸占36%。

謝銘璟強調，新麥優勢在於完善的產品矩陣，強大的製造能力，高端的產品品質以及綿密的服務網點，有40個分公司堅強的行銷、售後服務團隊；且長期致力於推升生產效益，並透過增加產品認證及優化產品節能效果，墊高競爭對手進入門檻。

對於子公司新麥機械（中國）申請在深圳交易所創業板上市，謝銘璟說，由於大陸股市交易低迷，募資效益大幅降低；加上目前深圳交易所審核工作已經幾乎停止，公司仍須按送件標準定期更新送件資料，大幅增加營運成本。

基於長遠利益考量，新麥決主動撤回子公司新麥機械（中國）在深圳交易所創業板掛牌；但其中準備利用上市募資進行的建設項目，包括蓋新廠房及老廠房改建等，都仍有序開展中，並未受到終止上市影響。