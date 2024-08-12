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泰宗財報／營銷策略奏效 上半年雙率雙升EPS 0.17元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

泰宗（4169）12日董事會通上半年財務報告，上半年合併營收3.3億元，雖較去年同期減少29%，但獲利部分，受惠聚焦高毛利產品銷售，以及調整經銷策略奏效，上半年營業利益1,517.5萬元，較去年同期成長36.6%，稅後淨利985.3萬元，年增17%，每股稅後純益（EPS）0.17元。

此外，泰宗上半年營業利益率4%、淨利率3%，皆分別較去年同期增加2百分點、1百分點，呈現雙率雙升。

泰宗表示，今年以來進行市場營銷策略的調整，釋出部分產品線給經銷夥伴代理，公司銷售團隊則聚焦高毛利產品銷售，以及協助新商業模式的拓展，而從上半年營運實績來看，雖整體營收如預期下修，但整體毛利率仍維持在50%以上，且營益率、淨利率均較去年同期成長，代表公司的調整方向正確，且產品在市場上已有穩固的需求基礎，隨著經銷夥伴的運作更上軌道，營收可望重拾成長動能。

此外，公司將鎖定高毛利的自體生長因子（如PRP）、幹細胞／免疫細胞、外泌體等三大領域，深化再生醫療產品的布局。在發展新商業模式上，泰宗結盟策略夥伴奈捷共同進行的醫院端精準醫療分子檢測實驗室（LDTS）建置計畫，預計下半年即可斬獲營收貢獻。

展望下半年，在新品上市與新商業模式效益的陸續顯現，以及B肝肝癌術後復發追蹤的LDTS服務正式展開推廣，加上旗下凱玫樂（CatCHimera）肝癌檢測平台有機會進行海外授權，公司樂觀看待下半年營運表現。

營收 肝癌

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