台寶營收／前七月3,151萬元、年增114% 下半年優於上半年

台寶生醫（6892）近日公告7月合併營收378萬元、年增62.89%，累計前七月合併營收3,151萬元，年增114%，續維持成長。台寶董事會12日也公告上半年財務報告，受惠CDMO收入增加，上半年合併營收2,772萬元，年增123.7%，因旗下新藥尚處於研究開發及臨床試驗階段，上半年稅後淨損1億3,796萬元，每股虧損2.02元。

台寶生醫表示，今年以來在新藥開發與CDMO二大業務都有明顯進展。其中，旗下退化性關節炎細胞新藥Chondrochymal®已向台灣衛福部食藥署（TFDA）提交三期臨床試驗申請，可望在今年內啟動三期臨床收案。

此外，近期台寶生醫與美國合作夥伴TRACT成功完成TregCel（TRK-001）候選新藥的生產技術轉移、製程優化與製程放大對接，未來大部分生產都將在台灣的GMP廠。此舉不僅代表台寶生醫正式躋身TRACT的全球供應鏈，更是開啟雙方共同進軍調節型T細胞領域的起手式。TRK-001新藥已取得美國臨床二期臨床試驗許可，適應症為治療腎臟移植抗排斥，目標年底前開展多國多中心臨床收案。

在CDMO部分，台寶生醫的細胞治療廠於今年5月間通過TFDA查核，取得PIC/S GMP先導工廠認證，成為國內第一家通過異體間葉幹細胞新藥GMP審查的藥廠。而本次同步進行查核的產品即為退化性關節炎細胞新藥Chondrochymal®，代表該產品已具備符合上市量產所需的品質規範，更證明公司的生產實力，未來除可加速各項新藥的臨床試驗推進外，也有助提升國際客戶的信任、擴大美國及其他海外國家CDMO的接單量。

台寶生醫表示，公司專注於早期細胞醫療的一站式CDMO服務。每個CDMO專案依客戶需求，從細胞培養與篩選、生產技術與製程開發、到製程放大等各環節逐一對接後，再進入量產出貨，並認列營收。若從目前接單狀況觀察，接下來CDMO收入的高峰將落在第4季，而下半年業績將優於上半年，今年全年營運有機會超越去年表現。