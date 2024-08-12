南良財報／第2季、上半年皆三率三升 營運已築底翻揚

南良（5450）董事會近日通過第2季營運成果，單季合併營收6.99億元，季增16.43％、年增7.84％，稅後淨利0.26億元，年增154.31％，每股稅後純益（EPS）0.21元，年增133.33％。累計今年上半年合併營收12.99億元，年增5.5％，稅後淨利0.64億元，年增440.59％，上半年EPS 0.53元，年增430.00％，整體營運已築底翻揚。

南良12日也公布7月的合併營收2.22億元，月增3.18％、年增22.84％；累計今年前七月合併營收15.22億元，年增7.88％。7月營收仍持月增、年增，主要來自於黏扣帶、醫療、防護用品等的需求增加，尤其是出貨至歐洲、北美、亞洲等市場的動能更為明顯。

南良表示，從第2季產品結構營收比重來看，特殊紡織複合材料、多功能黏扣帶／織帶／醫療用品類等分別為18.30％、43.50％，其中特殊紡織複合材料、多功能黏扣帶/織帶/醫療用品類之絕對銷售金額年增率分別為18.02％、27.14％，其係受惠於主要客戶對於應用在奧運運動、國防用品、醫療護具、再生與環保材料等的需求大幅提振所致。

南良同時積極落實分散客戶產業集中度、成本費用嚴控、生產效率與產品接單結構優化、開發設計技術精進等重要策略執行，創造公司第2季毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為28％、7％、4％，皆較去年同期與今年第1季的表現呈三率三升。

面對全球極端氣候、國際戰爭、地緣政治衝突、通脹和升息等多重挑戰下，南良延續三大經營主軸並精進為「落實永續減碳發展、接軌品牌減碳趨勢、持續精進關鍵優勢」作為策略方向及計劃，積極努力迎接挑戰。其一，南良依循依循國際永續標準GRI、SASB（紡織成衣及服飾品、鞋業）、TCFD管理進行碳盤查及管理，並規劃減碳方向；其二，以安全防護市場、戶外運動休閒市場為主要市場，提供利基型及具環保與減碳的複合性材料；其三，結合台灣與海外區的布局，以矩陣式管理和支援、精進品質管理、提升生產效能、強化留才制度及善用在地人才培育，實現提升核心競爭的關鍵優勢。

展望2024年下半年，南良持審慎樂觀看法。南良以目前在手訂單來看，隨著終端通路逐季推動去庫存化作業，為整體紡織業產業鏈帶來回溫曙光，南良整體接單金額已較2024年初增加12.33％，目前訂單能見度約在三個月左右，尚期待能再逐漸明朗，除了可見來自北美、歐亞等地區的訂單逐漸出現回溫跡象，渴望3、4季如第2季穩定復甦。

南良始終秉持「綠色永續環保」的理念，將其作為研發的核心導向，專注於開發以3R（Replace、Recycle、Reduce）的Eco-Family系列產品，藉此與競爭對手拉開差距、創造差異化，並憑藉多年來累積了豐富的研發經驗，擁有數萬種特殊材料配方和超過30項國內外專利技術，深化與主要客戶緊密合作，開發出更多應用於不同領域的科技紡織產品，進一步擴展市場版圖，為未來營運增添新動能。