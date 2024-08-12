米斯特財報／單季每股賺0.92元 下半年持續優化旗下商品

米斯特（2941）12日公布第2季財報，單季稅後純益0.14億元，每股純益（EPS）0.92元；累計今年上半年稅後純益0.27億元，每股純益1.82元。

米斯特表示，公司今年3月掛牌上櫃股本變大，加上多間店面開幕，人力成本及資本支出較高，導致每股純益與去年相比有所下降。

米斯特指出，第2季毛利率因新品牌與展店策略奏效，與去年同期相比成長3%，仍維持高檔，且以長期營運來看，公司對品牌與通路布建的投資，對後續營運仍保持樂觀態度。

米斯特董事長林瑞豪表示，為了搶攻暑假旺季，米斯特旗下的四大自有品牌包括平價流行的主力Life8、國際IP授權的ALL WEARS、戶外機能的WILDMEET和極簡環保的EVENLESS也持續推出多款新品，滿足消費者選購時的新鮮感。

並且為持續強化旗下商品，米斯特旗下品牌Life8於8月推出設計師款的PREMIUM系列，讓消費者在穿搭上有更多的選擇；另外，ALL WEARS也在8月推出包括服飾與配件在內的數十款加菲貓新品系列，後續也將定期推出更多國際授權與聯名新品，搶攻IP商機。

法人指出，從暑假、開學季到年底，對於米斯特這類平價服飾品牌而言，主力消費者為年輕人，受景氣或出國潮影響相對較小，下半年是營運動能逐漸加溫的時期，成長力道穩健。根據過往的營運表現，公司營收預計將呈現逐季增高的態勢，今年營運攀峰可期。