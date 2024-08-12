新穎生醫財報／取證及臨床銷售驗證並進 前七月營收年增140%

新穎生醫（6810）12日董事會通過上半年財務報表，營收168萬元，年增133.6%，稅後淨損4,203萬元，每股虧損1.22元。日前公告前7月營收近200萬元，年增140%，維持成長趨勢。

展望下半年，隨著科威特商AMG訂單的放量出貨，以及認列授權韓商Boditech的首筆簽約金挹注，看好業績將逐季成長。

新穎生醫表示，自主開發的創新腎病生物標記診斷試劑DNlite-IVD103已取得全球多國的上市許可證，適應症涵蓋糖尿病腎病變（DKD）檢測與腎移植監控，目前全球經銷通路也逐步完成建置，正持續推動當地的臨床銷售驗證（Marketing Trial），其中，馬來西亞的臨床驗證報告已順利完成，並在上月的馬來西亞腎臟醫學會年會（MSN 2024）以口頭論文形式發表，獲得不少正面回響，將有助當地經銷商進一步的推廣。

董事長曾錙翎指出，該臨床驗證是由吉隆坡馬來亞大學附屬醫院內分泌科、病理科與腎臟科醫師，針對201位各種族（馬來人、中國人與印度人）二型糖尿病患的採樣檢體共同完成。結果顯示DNlite-IVD 103做為二型糖尿病患區分不同DKD表現型的診斷工具，能有效彌補現行尿液白蛋白（UACR）與預估腎絲球過濾率（eGFR）的不足，展現精準預測與監控能力。

在即將於蒙古烏蘭巴托登場的亞洲糖尿病研究協會年會（AASD, 8/15-8/17），也有DNlite-IVD 103的臨床驗證再次發表，應用預測糖尿病病人一年內腎功能急速惡化10%最新研究成果，本次將由國內糖尿病權威台大醫院莊立民醫師進行專題報告。

曾錙翎表示，DNlite-IVD 103屬於創新型的生物標記檢測試劑，近年雖積極在全球已取證國家布建行銷通路，但為爭取進入當地保險給付或國家級防治計畫與疾病治療指引，仍須進行當地臨床驗證，取得相關人種數據結果。因此，有關DNlite-IVD 103跨國、多種族的臨床銷售驗證過去以來持續開展，包括由醫師或意見領䄂直接主導的計畫，並且陸續於國際重要期刊及醫學會上發表驗證成果，大幅提高DNlite-IVD 103能度見與產品地位，預期Marketing Trial效益會逐步顯現，公司也將積極配合經銷商的推廣策略，爭取銷售訂單。

今年以來，新穎生醫除再取得DNlite-IVD 103的越南、印尼上市許可證外，也與威特商AMG完成中東及北非部分國家的獨家代理合約簽署，下半年將擴大出貨。此外，新穎生醫與韓國上市公司Boditech簽署全球非專屬技術授權備忘錄，開啟DNlite-IVD 103對外技術授權的新商業模式，未來將結合該公司全自動分子診斷檢測平台，共同開發POCT（Point of Care Testing，定點照護檢測）產品，有信心藉由Boditech擴展DKD的POCT市場發展，加速此創新腎病生物標記的推廣，而新穎生醫也會繼續向其他檢驗平台進行技術授權，展現進一步搶攻全球五億糖尿病人口的腎病變市場企圖心。