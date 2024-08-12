瓦城財報／上半年EPS達4.67元 下半年獲利有望再戰高峰

全台最大東方美食連鎖餐飲集團瓦城（2729）公布2024年上半年及第2季財報及7月營收，今年受到人力、食材等成本攀升，上半年EPS為4.67元，已經瞄準重要百貨商場展新店，迎接下半年旺季營收、獲利有望再戰高峰。

上半年營收達30.44億元，年增7.08%、營業毛利15.52億元、營業利益2.37億元，稅後純益為1.83億元、每股盈餘（EPS）達4.67元，營收規模、營業毛利再寫歷史同期新高水準。

而第2季營收15.07億元、營業毛利7.73億元，營業利益1.19億元、稅後純益為0.93億元，每股盈餘（EPS）為2.38元，第2季前期仍受人力、食材、物料及租金等營運成本攀升影響，淨利率達6.2%，較第1季回升0.4%。

發揮集團品牌研發及菜系複製能力，集團全新品牌「SHANN SHANN小香」，挑戰台北信義區一級商圈，主打新台灣料理，搭配精選紅白酒，帶來全新的味覺體驗；回顧上半年整體成長步調穩健，在高基期情況下，集團依舊繳出新高的佳績，主要憑藉集團多品牌及精準的展店策略，且以顧客服務為核心，嚴格遵循最高衛生安全標準，打造安心餐廳，深受顧客信賴與支持，推動營運持續成長。

此外，瓦城泰統集團今天公布7月營收達5.28億元，受颱風及假日天數影響，較去年同期減少2.36%。集團持續深化展店策略，搭配多品牌經營策略，盡收商圈不同客群，滿足上班族、在地家庭客的味蕾；看準汐止區最大百貨商場－iFG遠雄廣場，配合便捷之交通及密集的商辦，瓦城汐止遠雄店在重新改裝後重磅回歸，並於7月15日迎來時時香汐止遠雄店的加入，雙品牌的強勢進駐，獲得廣大消費者的佳評如潮。

展望下半年，看好第3季暑期人潮絡繹不絕以及各大百貨周年慶檔期，集團將持續積極展店，迎接新高峰。看準台北市人口密集市場，瓦城兩廳院店將於八月登場，位於國家戲劇院對面之愛國東路，看準大安區、中正區及萬華區三大行政區的人流客群。