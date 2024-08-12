瓦城財報／上半年EPS 4.67元 下半年展店迎新高峰

瓦城（2729）12日公布半年報，上半年營收30.44億元，年增7.08%、營業毛利15.52億元、營業利益2.37億元、歸屬於母公司稅後淨利1.83億元，年減33.63％，EPS為4.67元。

瓦城第2季營收15.07億元，年增8.99%、營業毛利7.73億元，雙創同期新高，稅後純益0.93億元，年減26.12%、EPS為2.38元。瓦城表示，第2季前期仍受人力、食材、物料及租金等營運成本攀升影響，淨利率達6.2%，較第1季回升0.4%。

瓦城並公告7月營收達5.28億元，較去年同期減少2.36%，主要受颱風及假日天數影響，累計前七月營收35.71億元，年增5.57%。

瓦城表示，集團持續深化展店策略，搭配多品牌經營策略，瞄準商圈不同客群，滿足上班族、在地家庭客；看準汐止區最大百貨商場－iFG遠雄廣場，配合便捷之交通及密集的商辦，瓦城汐止遠雄店在改裝後重新回歸，同時時時香也首度進駐。

展望下半年，看好第3季暑期人潮絡繹不絕以及各大百貨周年慶檔期，集團將持續積極展店，迎接新高峰。看準台北市人口密集市場，瓦城兩廳院店將於8月登場，位於國家戲劇院對面之愛國東路，看好大安區、中正區及萬華區三大行政區的人流客群。

此外，將持續深化台中及高屏地區的市場布局，除預計8月開展的瓦城台中文心秀泰及時時香岡山樂購廣場，並首度將跨菜系中式料理「時時香」引入屏東。