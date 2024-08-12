美而快營收／7月3.07億元 連開四家實體店挹注業績

網紅流量變現的美而快（5321）公告7月營收3.07億元，月增6.3%，較去年同期成長9.9%，7月共有四間實體的UR Living複合商場開幕，挹注營收，扣除去年8月出售PCB股權的營收，等於實質營收較去年同期成長21.4%；累計1-7月合併營收19.06億元，扣除PCB營收，累計實質較去年同期成長7.8%。

美而快指出，7月一次開四家實體店並貢獻業績，營收表現有望逐季拉高成長。7月四間實體門市包括中山南西2店、3店，UR LIVING台北光復店，以及網紅品牌CHENN CHENN敦南形象概念店，7月實體店的總營收已突破7,885萬元，營收占比提升至26%，並推升整體營收(扣除電子PCB營收)較去年同期成長21.4%。UR LIVING複合商場多角化提供服飾、餐飲、生活娛樂等消費服務，美而快串連集團所有平台的會員資料，精確的掌握不同消費者的需求，以一個服飾品牌作為主調，搭配旗下其他服飾品牌，不僅能達到品牌線上線下的相互導流，亦能串連各品牌間的客流量，提升品牌消費率。

美而快表示，電商提供消費者隨時隨地皆可購物的便利性，尤其在新冠疫情期間消費者對線上消費的依賴性尤其明顯；然在2023年完全解封後，消費型態改變，消費者更傾向在實體店消費，享受實際的體驗服務。美而快深知電商跟實體，線上與線下整合的相乘效益，能為公司創造更大的商業價值，近兩年加大力度拓展實體商場門市數，7月一個月內開出四間UR Living複合商場，在不到一年的時間裡已達成10間實體店的里程。

美而快將持續發展OMO商業模式，衝刺實體店的門市業績，以挹注整體營收表現的成長；為使OMO商業模式更加完善，美而快亦積極強化公司的數據分析實力，提升電商平台的資源整合，提升線上平台以及線下實體店的服務品質和效率。隨著實體店陸續開出並貢獻業績，美而快營收表現有望逐季拉高成長趨勢。