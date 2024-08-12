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榮剛營收／7月10.97億元 營收穩健 看好航太未來需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛材料（5009）7月自結合併營收10.97億元，累計2024年前七月自結合併營收78.75億元。

榮剛表示，7月雖有連續三天的颱風假，使得出貨天數減少，但公司仍努力出貨，使營收不至於受太大影響，目前在手訂單80多億元，訂單能見度已至明年第1季，除了認證材訂單持續挹注外，工具鋼調整告一個段落，部分市場已出現復甦跡象，由於認證材訂單的表現熱絡，預估未來營收獲利將穩健樂觀成長。

兩年一度的英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）7月下旬舉辦，這次航展可謂近十年來最繁忙的盛會，參觀人數增加了 33%，代表團出席人數增加 57%，吸引1,200餘家參展商和7.4萬名觀眾，而展覽期間空中巴士、波音、巴西航空工業公司等公司簽署交易總額超過1,050 億美元，包括250餘架飛機訂單和800多台航空發動機訂單，航太需求不容小覷。

榮剛指出，這次航展系統廠各有斬獲，但缺工缺料的延遲交貨與製造維修能量，仍是當前航空產業最關切的問題，而榮剛相較同業較短的產品交期具明顯優勢及競爭力，顯見航太產業前景看好。

榮剛材料 營收

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