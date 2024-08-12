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沛波財報／上半年 EPS 2.54元 將辦現金增資充實營運資金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）董事會通過第2季暨上半年合併財務報告書。第2季合併營收23.57億元，較去年同期成長21.27%，第2季歸屬母公司稅後淨利1.28億元，較去年同期成長156.22％。累計上半年營收45.57億元，較去年同期成長10.63%，累計上半年歸屬母公司之稅後淨利為1.77億元、年增75.78%，每股稅後盈餘（EPS）為2.54元。

沛波總經理黃霈櫻表示，上半年合併營收突破45.57億元，主要受惠於全台營建業鋼筋需求穩健以及鋼品買賣業績的持續成長，創下歷史同期新高。業外部分，投資上市櫃股票的評價利益挹注，大幅推升公司的獲利表現，亦創歷史新高。

黃霈櫻表示，國內建築用鋼筋需求持續受惠於建商每年穩健推案、商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、危老重建與地震後災後重建等需求帶動，預期沛波今年的營運展望續成長。董事會亦通過今年下半年將辦理現金增資案，30,000仟股，這次現增的資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。

增資 營收

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