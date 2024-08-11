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防制詐騙遊戲 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心於6月24日至7月28日舉辦「2024年防制金融投資詐騙線上互動遊戲」，民眾反應熱烈，活動人數逾3.4萬人，依據活動辦法抽出1,400名幸運得獎者。

反詐騙線上互動遊戲中獎名單，於8月9日在該互動遊戲活動網站公布（網址：https://reurl.cc/Gj02yy），中獎者每人可獲得「7-ELEVEN數位商品禮券」新臺幣100元。

有參加活動的民眾，可以趕快上網查看是否幸運中獎，主辦單位亦將透過手機簡訊及電子郵件等方式，寄發中獎通知及電子禮券連結予中獎者，如有任何問題可撥打本活動客服專線（02）8712-0996 #317。

櫃買中心再次提醒投資人，面對可能的金融投資詐騙時，一定要拒絕各種可疑的誘惑或要求。投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事，請立即撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」（02）2737-3434查證。

亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專區」、及櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢相關資訊，並可利用警政署反詐騙專線165，檢具相關具體事證提出檢舉，避免其他人受害。

櫃買中心 詐騙

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