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瑩碩下半年獲利向上

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

製藥廠瑩碩（6677）隨著下半年進入旺季，將帶動國內外上市新品出貨量增加，並可望認列健喬新一輪藥品轉證收入，公司看好下半年業績及獲利趨勢向上。

瑩碩上半年稅後虧損3,513萬元，每股淨損0.63元；7月合併營收9,459萬元，月增31.3%、年增31.4%，主要受惠合作夥伴雙鶴利民取證的里程碑金挹注。

瑩碩表示，由於去年同期認列藥品轉證及子公司專案的結案收入，墊高基期，加上健保價格於每年4月進行調整的季節性因素影響，拖累今年上半年營運表現以致虧損。

針對未來營運動能，瑩碩指出，去年迄今在台灣及中國合計取得八張藥證，其中，血液科用藥「安鐵瑩膜衣錠」是國內的第一家學名藥，主要適應症為治療海洋性貧血鐡質沈著症（地中海型貧血）、以及輸血導致的慢性鐵質沈著症（輸血性血鐵質沉積）。

此類患者會因過多鐵質長期沉積在體內以致傷害各個重要器官，如肝臟、胰臟、心臟、脾臟、內分泌系統等，易引發危及生命的相關變病變，必須持續接受排鐵治療以降低傷害。

安鐵瑩膜衣錠目前已納入健保給付，依IQVIA資料顯示，同成份藥品2023年的市場規模約5.2億元，憑藉首發學名藥優勢，有機會搶佔原廠的市場份額，將是公司下半年的重點推廣產品。

健保給付

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