逸達藥物輸送系統 啟動

逸達（6576）宣布，為了鞏固其在複雜長效注射劑產品領域的領導地位，將啟動數項與穩定長效注射劑型（SIF-LAI）技術相關的創新進展，包括四種新穎且獨有的SIF-LAI藥物輸送系統。

逸達表示，該公司已建立第一個SIF技術平台衍生之產品CAMCEVI，並成功從技術、知識產權及產品開發的角度，持續不斷開發及擴展其SIF技術平台以及在長效注射劑（LAI）領域的行業領導地位。

逸達表示，鑑於長效注射劑之複雜性，需要深厚的專業知識、極高的專業技術和經驗，很少有公司能開發出具有SIF技術平台的靈活性和適應性的長效注射劑技術平台。

逸達目前已開發了四個不同的SIF-LAI藥物輸送系統，將提供更大的靈活性，並可在複雜之長效注射劑產品中持續推動創新；逸達將在未來陸續揭露更多關於這些全新SIF藥物輸送系統相關資訊。

逸達董事長暨總經理簡銘達表示，逸達對於推進SIF和NCE研發專案之產品組合始終保持高度承諾，同時在技術和專利基礎方面也取得了顯著的進展。