櫃買業績發表 六連發

櫃買中心表示，配合上櫃公司第2季財務報告陸續公告，櫃買中心將自8月16日（周五）起於台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區，舉辦一系列六場次「櫃買市場業績發表會」，以利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新之財務及業務資訊，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，「富櫃50指數」是以市值排序，並考量基本面、公眾流通量及流動性等條件，選出50檔上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數，其成分股囊括櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前50檔上櫃公司，主要有半導體、生技醫療、電子等產業，是追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標。

故8月16日由「富櫃50」率先登場，邀請富櫃50指數成分股的半導體矽晶圓材料供應商環球晶（6488）、太陽能晶錠及晶片製造商中美晶及電子紙供應商元太，為本季業績發表會揭開序幕。

此外，電子業向來為臺灣科技產業發展之重要一環，而因應AI時代的浪潮，物聯網融合AI能創造新應用情境，進而帶來更多商機，特於8月20日以「電子科技」主題，由工控記憶體模組廠宜鼎、PCB及載板乾製程設備廠群翊，及微機電麥克風IC設計商鈺太接續登場。

8月21日安排「AI物聯網應用」主題，邀請散熱模組廠力致、專業滑軌製造商南俊國際，及電子紙應用產品設計製造商振曜與會。