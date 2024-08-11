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倍力碳管家產品 市占增

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

資訊軟體整合服務商倍力資訊（6874）積極衝刺ESG商機，旗下碳管家產品今年布局效益將逐步開花結果，客戶家數可望擴大至數十家，碳管家產品領軍，下半年自有產品銷售引擎發動，由於自有產品毛利率大幅優於經銷代理，將同步推升獲利向上。

倍力去年甫開發完成的「碳管理平台-碳管家CarbonKeeper」，除原有的組織碳盤查功能外，5月也新增「產品碳足跡」功能，為營運帶來成長動能。倍力結合逾300家上市櫃企業採用公司合併報表系統產品的市占優勢，積極搶食碳盤查市場商機。

目前倍力碳管家產品已獲許多上市櫃企業及金控公司陸續導入中，今年隨著客戶家數成長，市占率將進一步擴增。

倍力董事長許金隆指出，上市櫃公司與大型企業在組織碳盤查與產品碳足跡計算上，相對複雜與重要，做好有效碳管理已是目前全球企業的剛性需求，而數位工具與智慧化設備的有效搭配，也是企業達成雙軸轉型非常重要的利器。

許金隆表示，上半年代理與經銷產品營收動能將較強勁，下半年則由自有產品發動營收成長。目前自有產品營收貢獻約一成，雖然營收占比仍不高，但毛利率可高達八至九成。法人看好，倍力今年在自有產品比重持續提升下，獲利也可望同步向上。

毛利率 營收 軟體

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