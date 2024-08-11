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元山 淡季營運維持高檔

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
元山總經理劉賢文（本報系資料庫）
元山總經理劉賢文（本報系資料庫）

車用電子暨散熱廠元山（6275）受惠高階家電8月起開始出貨，加上積極搶攻家庭與醫療養護院所，高單價產品將使傳統第2季家電出貨旺季延續至下半年，帶動公司淡季營運仍可望維持高檔，後市展望樂觀。

元山指出，該公司與國內知名品味生活品牌合作的高階家電近期開始量產出貨，新品將智慧除濕與空氣清淨技術合而為一，並結合ESG友善環境概念，大量採用綠能回收材料，期盼能獲得市場青睞，為本季業績添增動能。

元山近期營運概況
元山近期營運概況

元山今年上半年營收結構中，汽車電子占比為45%、高階運算系統29%、生活科技系統20%，工業設備與其他6%，毛利率為17%，與去年上半年持平，整體營運表現穩健，累計稅後純益9,646萬元，年增37.1%，主要受惠匯兌收益挹注，每股純益1.26元，優於去年同期的1.01元。

元山7月營收則因原訂6月出貨訂單遞延挹注，單月營收衝上3.4億元，月增18.3%，年增8.9%；前七月營收22.3億元，年增4.6%。

元山不僅家電業務出貨動能強，車用電子布局也有不錯表現。元山表示，歐系車用客戶訂單維持穩定，占比約65%，訂單能見度一年以上；陸系客戶約占35%，該公司長期與一線車廠合作投入新能源車開發專案，並依客戶需求進行高度客製化設計，使得元山與客戶關係黏著度高。

至於高階網通IT方面，元山亦持續耕耘高利基與高客製化市場，除既有高階個人電競市場需求外，並以原有相變化冷凍控制技術為基礎，依據不同客戶需求進行改良升級，投入伺服器散熱應用領域，持續提供完善解決方案。

展望未來，元山仍維持審慎樂觀看法，電子供應鏈節奏趨於穩定，加上AI浪潮帶動伺服器產業蓬勃發展，對散熱需求日益攀升，元山擴廠計畫亦持續進行，預估2025年時，台灣高雄仁武以及台南官田廠區產能可望上看120萬至150萬台，大陸東莞兩廠亦保留擴廠空間，未來將依訂單情況適度擴增產線，維持集團一定營運成長動能。

家電 營收

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