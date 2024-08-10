富旺財報／上半年三率三升！EPS 1.76元 營運亮眼

富旺國際（6219）公布上半年合併財報，第2季合併營收9.55億元、年增12%，稅後純益1.86億元、年增32%，每股稅後純益1.56元；累計上半年合併營收11.06億元、年增26％，稅後純益2.1億元、年增45%，每股稅後純益1.76元。

富旺上半年受惠於旗下「讚時代」、「悅時代」、「協奏曲」、「心海城」及「雲科莊園」等銷售穩健推進，加上公司採彈性漸進採購發包，工程進度如期完工，進而創造良好交屋品質與淨利率水準， 上半年毛利率31％、營業利益率17％、稅後淨利率19％，三率三升，營運管理效益大幅彰顯。

富旺隨著市場買氣熱絡，預售屋新案包括「富旺華時代」、「富旺鈺時代」、「耀時代」、「富旺千蘊」、「天際W ONE」及「艾美莊園」等，在傳統民俗鬼月前，開出銷售佳績，目前線上預售案累計總銷達171.6億元，平均銷售率達70％水準，隨著工程陸續完工，未來營運可望向上成長。

富旺10日舉辦ESG家庭日活動，號召上百位員工親友共襄盛舉前進山林。富旺攜手台大實驗林植樹造林正式邁入第十年，認養約1公頃的紅檜造林地，共計1,800株紅檜，截至目前總碳貯存量約為170.99公噸。

富旺董事長林正雄表示，富旺與溪頭有深厚的情感，早在2014年便與台大實驗林攜手合作，藉由認養森林，傳達建設業與自然共生理念，為環境永續作出貢獻，從愛樹到種樹到護樹，很開心十年有成，這是一種肯定，更是一種責任，富旺未來也將持續投入ESG計畫，積極發揮綠色影響力。

此次活動除了促進員工與親友的互動，富旺也將「樹立經典、綠動未來」在城市樹立經典建築、在森林綠動未來能源的核心價值融入，安排家庭種樹、森林導覽等活動，培養每位員工對永續發展的覺察、認知與行動，強化對環境保護，使其在職場中的每一個微小行動，都能為企業的永續目標貢獻力量。

值得一提的是，150位員工親友為30個家庭，其中多數家庭多為三代攜手參加，可見富旺以行動呼應「造林造福、代代相傳」的理念，已貫穿深植每位員工。