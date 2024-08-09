永彰擬賣地 估貢獻三股本
永彰（4523）昨（9）日召開重大訊息記者會宣布，經審計委員會及董事會討論及決議，通過以不低於26億元處分桃園市觀音區土地，初估處份利益約為19億元，並將在9月26日召開股東臨時會討論土地出售案，以永彰6.51億元資本額計，處分利益將近三個資本額，順利出售預計每股貢獻29.18元。
永彰公司昨（9）日停止交易並召開重大訊息記者會，永彰公司近年因車用業務受到OEM代工減少，AM售後市場開拓不易，車用業務量持續萎縮以致產線稼動率不足，生產成本競爭力低，連續多年處於虧損狀態。經過經營團隊審慎考量評估後，擬停止車用業務以積極轉型，故於董事會決議通過。而車用業務的停止將使廠區原本就已偏低的土地使用率進一步下降至不足20%。因此，基於未來發展考量，經營團隊決定處分觀音廠區土地，活化閒置資產，以因應未來本業轉型計劃和集團策略投資需求。
永彰上半年稅後淨損2,086萬元，EPS為-0.33元。
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