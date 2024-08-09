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潤德上半年 EPS 6.59元 潤弘5.55元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

最新上市櫃營建上半年獲利強勢股出列，潤德（6881）昨（9）日公布上半年每股純益達6.59元，冠德建設EPS達5.79元，潤弘每股純益也達5.55元，成為營建股每股獲利三強。

受惠於近年大型跨國集團陸續來台成立總部，加上大型公辦都更案、危老改建案陸續推動成案，以及軌道建設聯合開發案持續展開，國內整體裝修工程市場持續擴大，包含商場、商辦、聯開案、高級住宅公設等大型個案如火如荼進行，讓潤泰集團旗下的潤德業績持續攀升。

總計潤德今年上半年營收達8.76億元，較去年同期大增46%，毛利率達20.1%，營業利益達1.13億元，較去年同期成長61.4%，稅後純益為9,144萬元，每股稅後純益（EPS）達6.59元，優於去年同期的4.21元；潤德昨收在235元、上漲11元。

冠德建設第2季在百億大案「冠德心天匯」交屋下，推升上半年營收達151.57億元、年增近七成，稅後純益達31.35億元，年增率高達3.6倍，每股純益達5.79元，優於去年同期的4.4元；而集團旗下根基營造上半年營收為65.11億元、年減9.8%，稅後純益達2.56億元、年減51.8%，每股純益為2.12元、低於去年同期的4.4元。

同樣隸屬潤泰集團的潤弘營造，今年在政府土木工程案量持續放大、社會住宅放量招標、北中南大型開發案陸續釋出，以及危老、都更需求強勁等四大市場需求拉動下，今年上半年營收達121.37億元、年增16.5%，毛利率達16.3%。

較去年同期12.9%增加3.4個百分點，稅後純益約達10.27億元，較去年同期5.96億元大增72.3%，每股純益達5.55元、優於去年同期的3.22元。

潤弘先前表示，目前營造市場需求相當正面，且潤弘在手未交工程案量達500億元，看好今年市場、營運表現；另外，今年在盈餘轉增資股本擴大後，可承攬金額的單一工程將放大，將由原本的185億元，躍升至259億元，未來潛在營收的量將放大，有利集團規模持續壯大。

潤泰材昨同步公告半年報，上半年營收約達30.71億元，稅後純益達7,958.8萬元、年增率大增88.9%，每股純益約達0.53元、優於去年同期每股純益0.28元。

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