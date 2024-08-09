萬達寵物財報／單季獲利0.19億元 每股賺0.51元

萬達寵物（6968）9日公布第2季財報，單季稅後純益0.19億元，每股純益（EPS）0.51元，累計上半年稅後純益0.56億元，年增14.6%，每股純益1.43元。

萬達看好寵物市場新藍海，首先將持續展店，長期目標全台拚開250間店，並且提高單店日營收從6萬至7萬，萬達寵物執行長李俊廣指出，目前既有店數117間，店面遍布全台，今年預計再開出15間店，並持續提升單店業績表現，推動整體營收成長。

談及是否會開放加盟，李俊廣指出，目前還未考慮到加盟的經營模式，對於總店數250間的目標來說，透過展店及併購方式將速度持續加快，應該不會太久。

萬達也有意往海外市場發展，更進一步擴大新藍海，李俊廣說，海外部分不論線上線下都有意發展，不過還未有具體的方式，首先必須找到當地優質合作夥伴，畢竟是不熟悉的市場，還是需要謹慎評估。