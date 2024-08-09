元太第二季每股賺1.76元 迎來榮景
元太（8069）昨（9）日公告今年第2季財報，今年第2季合併營收76.56億元，季增35.7%，年增5.8%；歸屬於母公司業主淨利20.16億元，季增52.2%，年減16.7%；每股純益1.76元。
元太今年上半年合併營收132.99億元，年減8.1%，歸屬於母公司業主淨利33.4億元，年減20%，每股純益2.92元，預計8月15日召開法人說明會
元太表示，已走過黑白轉彩色電子紙的產品轉換陣痛期，下半年包括消費性與電子貨架標籤（ESL）產品都將恢復成長動能，將迎來營運升溫榮景。
元太積極擴產衝刺大尺寸產品，因應客戶對大尺寸彩色看板需求超乎預期，元太力拚中國大陸揚州大尺寸模組廠今年提前量產。
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