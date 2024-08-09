群聯前七月業績增58%

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）昨（9）日公布2024年7月營運結果，單月營收47.06億元，月減12.22%、年增39%；累計前七月營收371.27億元，年成長達58%，為歷史同期營收次高。

進一步來看，群聯2024年全年度累計至7月的PCIe SSD控制晶片總出貨量，年增率與整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率分別達到40%與48%，均為歷史同期新高。

執行長潘健成表示，6月台北國際電腦展Computex期間，群聯展出PASCARI企業級SSD以及獨家專利aiDAPTIV+方案，已逐漸在市場上產生知名度以及出貨貢獻營收獲利，因此，即便近期Retail零售市場需求緩慢以及7月底的颱風造成些微的出貨影響，群聯依舊維持相對穩健的營運。

潘健成進一步說，本周（美西時間8月6日-8日）是全球最主要的NAND儲存產業展覽FMS（the Future of Memory and Storage），群聯也於展會中推出最新技術，包含最高可達61.44TB容量的新款Pascari D系列D200V資料中心固態硬碟（SSD）解決方案、「aiDAPTIV+」最新全方位的地端生成式AI解決方案軟體「Pro Suite」、全球首款專為PC OEM打造的PCIe 5.0 DRAM-Less Mainstream SSD控制晶片E31T等，均獲得市場極高的關注，將挹注未來的營收獲利。