測試介面廠雍智（6683）昨（9）日舉行法說會，釋出最新營運展望，看好在智慧型手機等消費性電子市況溫和復甦，以及AI應用逐漸放量，中國大陸市場有許多新的機會，正向看待全年將拚雙位數成長，明年營運再續強。

法人看好雍智2024年、2025年有望寫連兩年營收新高紀錄。

雍智法說會談話重點

觀察業績表現，雍智今年7月營收1.46億元，月增13.34%、年增26.66%，寫歷年單月新高；累計前七月營收9.19億元，年增逾一成，是歷年同期新高。

法人預估該公司第3季營收可望季增雙位數百分比，有望改寫單季高點。雍智估計，下半年營運將優於上半年，主要來自於手機和網通需求回暖，預期產能利用率將逐季拉升。

雍智主要從事半導體測試載板設計及後段組裝製造，第一大客戶為台系晶片龍頭，瑞昱、世芯-KY等也是合作業者。旗下三大產品線包括IC測試載板、老化測試板、探針卡等，占營收比重約50%、35%及15%。

在全球布局上，雍智在美國設立據點，擴大北美客戶的市場，效益明年顯現；大陸市場觀察到許多車用新機會；當前最夯的AI應用也有著墨，現階段整體訂單能見度達一個季度以上。

法人進一步說，雍智科技已搶進AI手機、輝達老化測試載板領域，取得大客戶天璣9400系列SLT（系統級測試）測試介面及部分探針卡訂單，8月起陸續認列營收，加上網通IC需求加持，估第3季營收有感增溫，第4季拚持穩向上，今年營運改寫新高可期。