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光隆財報／上半年 EPS 2.62元 下半年估業績將雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

戶外機能服大廠光隆（8916）公布上半年財報，合併稅後淨利3.95億元，年增12.9%，每股純益2.62元，為史上同期次高。公司表示，隨著成衣下半年出貨動能明顯增溫的帶動，對於下半年，保持審慎樂觀，預期業績將有雙位數成長。

光隆公告第2季合併營收25.16億元，季增66.5%，年增1.9%，終止連6季的負成長，合併營業利益2.76億元，年增6.5%，合併稅後淨利2.46億元，年減3.2%，主要是去年匯兌利益有掙得7300萬元，較今年多出5000多萬元，單季每股純益1.64元 。

今年上半年合併營收40.27億元，年減4.4%，合併營業利益3.32億元，年減12.9%，成衣上半年雖出貨有緩和回溫，但仍為負成長11.2%，營收比重也由65%下降至60%，然而有匯兌與處分轉投資股權等利益挹注，合併稅後淨利達3.95億元，年增12.9%，每股純益2.62元，雙雙創下史上同期次高紀錄。

同時，光隆也公布7月營收，達8.4億元，月減11.1%，年增2.6%，其中成衣以5.96億元，年增4.1%，已連續2個月保持單月年成長，累計前七月合併營收48.67億元，年減3.3%。

對於下半年，光隆保持審慎樂觀的看法，成衣部門下半年出貨動能相比去年，將有明顯增溫，季季保持雙位數成長，另外家紡隨主力客戶拉貨動能增強及新客戶有可能第3季末開始下單，也有望達雙位數的成長。

營收

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