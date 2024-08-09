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雍智法說會／三大因素助攻 全年拚雙位數成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

測試介面廠雍智（6683）9日舉行法說會，釋出最新的營運展望，公司看好在智慧型手機等消費性電子市況溫和復甦，以及AI應用逐漸放量，再加上中國大陸市場有許多新的機會，正向看待全年將拚雙位數成長，明年營運再續強。法人看好雍智2024年、2025年營運，有望寫連兩年新高紀錄。

觀察業績表現，雍智今年7月營收1.46億元，月增13.34%、年增26.66%，寫歷年單月新高；累計前七月營收9.19億元，年增逾一成，是歷年同期新高。法人估，該公司第3季營收可望季增雙位數百分比，有機會改寫單季高點。

公司指出，現階段來看，下半年營運將優於上半年，主要來自於手機和網通需求回暖，預期產能利用率將逐季拉升。

在全球布局上，雍智在美國設立據點後，能擴大北美客戶的市場，明年效益將顯現，至於中國大陸方面，也有觀察到許多車用的新機會，公司都會積極取得，至於當前最夯的AI應用，雍智也有著墨，現階段整體訂單能見度達一個季度以上。

營收

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