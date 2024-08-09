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亞洲藏壽司財報／食安事件衝擊 第2季虧損、上半年獲利縮水

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

亞洲藏壽司（2754）9日公告財報，第2季受到食安事件影響，單季出現虧損，稅後虧損0.12億元，單季每股稅後虧損0.26元，累計上半年稅後淨利0.82億元，年減43.09%，每股稅後盈餘1.75元。

公司並公告7月營收，受颱風來襲，門市暫停營業兩天影響，營收達4.62億元，年減6.31%，累計前七月累計營收30.78億元，較去年同期成長6.47%，營收仍創同期新高。

亞洲藏壽司表示，受到寶林案及食安新聞波及，配合政府政策部分門市停業，第2季營收11.83億元，年減2.42％，稅後虧損0.12億元，單季每股稅後虧損0.26元，與去年同期相較由盈轉虧。

亞洲藏壽司表示，公司一向重視顧客健康，衛生局相關檢驗結果均呈陰性，食品安全無虞。隨著四大食品安全強化上路，下半年持續展店，以及暑假聚餐潮加持，營收可望先蹲後跳。

展店方面，藏壽司首度插旗苗栗，頭份運動公園第一家土藏屋即將於9月開幕。到店享受美味、有趣一次體驗，炎炎夏日壽司成為消暑開胃第一首選，日前藏壽司公布國人十大最愛壽司排行榜，鮭魚系列持續霸榜，其中又以炙燒口味最受歡迎。消費者最期待的扭蛋驚喜，繼史上最多款柯南系列外，粉絲敲碗的吉伊卡哇即將登場，預期創造新話題，帶動營收創新高。

營收 藏壽司

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