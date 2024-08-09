國統財報／第2季獲利2.13億元 年增1.47倍、EPS 0.86元

水資源統合商國統（8936） 9日公布第2季財報，單季稅後純益2.13億元，年增1.47倍，每股純益為0.86元。法人看好該公司在手標案滿握下，半年營運增長可期。

法人表示，國統今年隨著工程推進正持續反映在營運表現上，以第2季來看，單季營收為14.71億元，較去年同期的9.28億元成長58.6%；進而挹注其獲利達2.13億元，年增1.47倍，每股純益為0.86元。

累計今年上半年稅後純益達3.88億元，相較去年同期的2.58億元，成長50%，每股純益為1.57元。

法人指出，國統自年初以來陸續有新單落袋，第1季期間，包括與「石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程」承攬廠商簽訂工程所需的管材供應合約；其次是與遠揚營造簽訂「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKC02 標土建暨軌道統包工程」所需的管材銷售合約。

第2季期間，則與中華工程（2515）聯手得標「台南海水淡化廠統包工程 (第一期)暨代操作維護」標案，總金額為209.65億元；其中，興建部分金額95億元，代操作維護部分金額為114.65億元 (代操作期間15年)。

而剛跨入下半年再有新斬獲，7月初以來相繼取得合約金額22.30億元的「新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程」、23.19億元的「石門水庫至新竹聯通管－跨河放水段工程」、1.22億元的「烏溪伏流水第三期 (工區2)統包工程」所需管材及管件銷售合約。

進而推升今年以來取得公部門標案金額已超過250億元大關。得標金額再寫新高峰，可望進一步持續貢獻未來2至3年營運增長動能強勁，預期隨著交貨和工程進度推進，業績呈現逐年走高可期。