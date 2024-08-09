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沛波財報／上半年 EPS 2.54元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

鋼筋加工與配送通路大廠沛波（6248）9日公布第2季財報，第2季營收為23.57億元，較去年同期成長21.27%，單季稅後純益1.28億元，較去年同期成長156.22％，每股純益1.84元。

累計上半年營收45.57億元，較去年同期成長10.63%，累計上半年稅後純益為1.77億元、年增75.78%，每股稅後純益為2.54元。

沛波總經理黃霈櫻表示，上半年合併營收突破45.57億元，主要受惠於全台營建業鋼筋需求穩健以及鋼品買賣業績的持續成長，創下歷史同期新高。業外部分，投資上市櫃股票的評價利益挹注，大幅推升公司的獲利表現，亦創歷史新高。

黃霈櫻表示，國內建築用鋼筋需求持續受惠於建商每年穩健推案、商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、危老重建與地震後災後重建等需求帶動，預期沛波今年的營運展望續成長。董事會亦通過今年下半年將辦理現金增資案3億股，現增資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。

增資 營收

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