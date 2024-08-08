君帆財報／上半年獲利增近三成 每股純益1.85元

君帆（4584）8日召開董事會，通過上半年合併財報，上半年合併營收6.28億元、年增32%，營業毛利2億、毛利率32%，營利率為12%，稅前淨利0.75億元，稅後純益達0.51億元、年增29%，每股稅後純益1.85元。

觀察上半年產業應用，公司的市場策略發酵有成，輪胎、醫療產業銷售動能持續向上，其他產業需求亦穩定回溫，因此第2季營收成長力道更是超越第1季，年增達35%、季增16%，整體上半年營收保持雙位數成長。

君帆預估下半年產業面，輪胎、醫療仍為主力成長產業，同時看好車用產業的成長性，公司積極打入車廠品牌模具零組件的供應鏈，看好後續發展。

君帆表示，未來營運將持續提升市場競爭力，目前無錫新廠建廠作業中，預計明年上半年落成，滿足中國大陸內需市場；前進東南亞市場的泰國維修廠，維持在土地採購進度中，預計下半年可取得土地，並開始進行建廠程序。