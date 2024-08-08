鉅橡財報／上半年 EPS 0.6元 接近去年全年

PCB相關耗材廠商鉅橡（8074）於今日公告2024年第2季營運成果。鉅橡第2季合併營收新台幣3.2億元與營業利益2,836萬元，較上季與去年同期均成長，每股稅後純益（EPS）0.26元；累計上半年合併營收6.02億元、營業利益4,897萬元與稅後淨利4,892萬元，年增率分別為13.4％、128％與123％，每股EPS達0.6元，已接近去年全年0.7元。

鉅橡說明，今年第2季毛利率23％，較上季成長2個百分點，單季毛利率續升，並創12個季度新高，繳出營業利益率9％與稅後淨利率7％，三率較去年同期均成長，其中營業利益率9％，較去年同期成長5個百分點，係營收占比達八成的高階PCB材料業績貢獻所致。

鉅橡提到，上半年台灣區的PCB材料業績年增約10％，下半年將關注消費性電子新機推出的拉貨需求，以期全年獲利穩定成長。

鉅橡說明，第2季營運表現，受惠中國大陸絕緣材料產品市場需求，部分產業庫存去化調節已接近尾聲而回穩，而台灣區的PCB材料，迎接AI伺服器時代，各大電子零組件大廠啟動完成量產準備的需求，帶動公司高階PCB材料的需求成長，加上美耐板公共工程短急單挹注，帶動第2季營收。

鉅橡說明，在PCB製程材料市占率穩定，產品、產能及服務皆具備競爭力優勢，受惠台灣半導體產業能見度明朗且前景需求明確，累計上半年合併營收6.02億元、營業利益4,897萬元與稅後淨利4,892萬元，年增率分別為13.4％、128％與123％，每股EPS達0.6元，已接近去年全年0.7元。

因營收占比達八成的高階PCB材料業績貢獻，得第2季毛利率23％，較上季成長2個百分點，單季毛利率續升，並創下12個季度新高，繳出營業利益率9％與稅後淨利率7％，且三率較去年同期均成長，其中營業利益率9％，較去年同期大幅成長5個百分點。